Fuorioso incendio a Borca di Cadore: devastata una mansarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un furioso incendio, scoppiato oggi intorno alle 11.30, ha devastato la mansarda dell'abitazione al civico 32 di via Cavour, a Borca di Cadore. La proprietaria si è messa in salvo da sola, mentre una donna che occupava uno dei quattro appartamenti al piano terra è rimasta leggermente intossicata dal fumo acre che ha invaso l'intero abitato. La stessa mansarda era andata a fuoco anche nell'aprile 2014. All'opera 17 vigili del fuoco con 7 automezzi e 2 autoscale.Le cause del rogo sono in corso di accertamento.