Caro vita e pandemia, l'occhialeria De Rigo dona più di un milione di euro di aiuti ai suoi operai e impiegati

LONGARONE (BELLUNO) - Gli 870 operai ed impiegati che lavorano per il gruppo dell'occhialeria De Rigo, di Longarone (Belluno), riceveranno una donazione complessiva per un valore di 1,2 milioni di euro decisa da presidente e vicepresidente della società, nell'ordine Ennio ed Emiliana De Rigo, per dare supporto «alle fasce più colpite nell'anno 2020 dalle conseguenze economiche legate al Covid 19 e un sostegno concreto alle famiglie del territorio per contrastare l'aumento del costo della vita».

Si tratta di una somma considerevole ad operai e impiegati: più di 1.370 euro in più ciascuno. «Il nostro Gruppo è fatto di persone e verso di loro - spiegano i titolari - sentiamo un senso di responsabilità morale. Proprio per questo, in un momento storico così complicato e difficile, abbiamo immediatamente pensato di fare qualcosa, per la nostra gente. Crediamo in questi valori - concludono - e cerchiamo di trasmetterli alle persone che lavorano con noi».