BELLUNO - Il celebre artista bellunese del ferro, Silvano Serafini, in arte Orso Grigio riprende una sua opera contro la guerra e ne riformula la poetica per sottolineare come in un momento come questo, dominato dal conflitto russo - ucraino, sia doveroso recuperare i valori della pace e della solidarietà. L'opera si adatta perfettamente al conflitto tra Russia e Ucraina, che è protagonista di tristi pagine di storia e di sconsolanti atti atroci consumati nei confronti di innocenti. Un'opera attuale più che mai, benché sia stata concepita anni or sono. E proprio l'artista del ferro, Serafini descrive l'installazione che, nei prossimi giorni troverà ospitalità in due distributori di benzina, luoghi quanto mai evocativi riferiti al conflitto in essere.

«È un quadro che ho fatto parecchio tempo fa, si tratta di una bomba di mortaio che aveva trovato mio zio e che mi aveva donato quando ero ancora un ragazzo. L'ho sempre avuta nel mio studio racconta Serafini -, poi un giorno l'ho tagliata a metà, ho ricostruito due squali che si baciano, sui quali ho inciso le scritte Usa, quindi Stati Uniti, e Urss, quindi l'ex Unione sovietica. Sulla parte superiore ho applicato un detto: Giuda insegna, perché gli squali si baciano solamente per interesse, come riporta un'altra dicitura, posta nella parte inferiore». L'artista sottolinea come l'arte abbia il compito anche di farsi portatrice di pace, tanto che quest'opera calza ad ogni guerra. «Nonostante essa sia costruita su di una bomba da mortaio, l'ho intitolata alla pace fa sapere Silvano Serafini -, in nome della pace, un bene molto più prezioso di gas e carburante. E proprio per questo motivo, ho scelto che i due luoghi dove questa mia creazione sarà esposta saranno due distributori di benzina. Una ventina di giorni al distributore di via Feltre e altrettanti a quello di viale Europa».