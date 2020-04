L'emergenza non si ferma: un nuovo decesso e positivi a quota 588

BELLUNO - Un nuovo decesso, il 34esimo morto per coronavirus dall'inizio dell'emergenza nel Bellunese, e i bellunesi positivi che salgano a quota 588. «Nella mattinata di oggi, 6 aprile - comunica la Usl 1 Dolomiti - , un paziente COVID positivo di anni 89, ricoverato nella UO Pneumologia COVID Belluno, è deceduto. Sono in corso gli accertamenti per stabile le cause del decesso da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. La Direzione Generale porge le condoglianze alla famiglia».



Secodno i dati Usl di stamane alle 8 sono 1328 i bellunesi in isolamento. I ricoveri in area critica sono 9, 42 i pazienti in area non critica (a Belluno 35 e a Feltre 7, negli ospedali di comunità 27 degenti). Dal 21 febbraio ci sono state 45 dimissioni. Infine il dat oaggiornato alle16 del 5 aprile vede 8720 tamponi fatti dalla Usl1 Dolomiti. © RIPRODUZIONE RISERVATA