Il bolide sfida vento e gelo e raggiunge il Cristallo

di Alessia Trentin

Frangivento ce l'ha fatta . Nonostante la neve, il vento e il gelo che ieri hanno mandato in tilt Cortina , laprogettata dale realizzata con il socioha raggiunto i. Charlotte, questo il modello portato in vetta quest'anno dall'intraprendente coppia di imprenditori, ha preso posto fuori dal Rifugio Son Forca suldove resterà fino al 6 gennaio. L'impresa di trascinare il bolide in vetta con un gatto delle nevi era stata progettata da giorni con l'intento di ripetere il gesto epico dello scorso anno quando la Frangivento nella versione Asfane era volata sulla Tofana e lì si era offerta per giorni agli occhi di appassionati e curiosi, ma ieri metterla in pratica è stato più difficile del previsto a causa del meteo tutt'altro che favorevole. A ogni modo l'impresa, anche per quest'anno, è compiuta.A sancire il momento, oltre a una piccola folla di curiosi, ragazzini e turisti e locali, anche lo spericolato Alvaro Dal Farra, campione di motocross free style, anch'egli bellunese come Pirolo. Insomma due talenti nostrani alle prese con un'azione da immortalare con video (che sarà trasmesso anche in televisione) e foto, capace di far risuonare il nome di Frangivento ma soprattutto, questo è l'auspicio di Pirolo e di Mancini, quello dell'abbinata auto elettrica Dolomiti. Ovvero tecnologia di ultima generazione e ambiente incontaminato...