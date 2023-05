BELLUNO - L'eccellenza manifatturiera bellunese presente alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III d'Inghilterra. Decine di milioni di telespettatori hanno assistito domenica al suggestiva e toccante esibizione canora presso il castello di Windsor nella quale hanno cantato, tra gli altri, Lionel Richie, Katy Perry e i Take That.



"L'INCORONAZIONE"

Per l'Italia l'inconfondibile voce di Andrea Bocelli, che si è esibito con il baritono sir Bryn Terfel, ha emozionato il mondo intero; il tenore toscano, amatissimo nel Regno Unito e amico di Sarah Ferguson, duchessa di York, non è nuovo a precedenti prestigiose esibizioni, come quelle davanti a presidenti americani, pontefici, ma anche in apertura dei giochi olimpici e mondiali di calcio. E come in precedenti occasioni, ultima delle quali l'intervista di qualche giorno fa nella trasmissione televisiva Verissimo di Canale 5, anche al concerto in onore al nuovo re d'Inghilterra, Bocelli ha cantato indossando occhiali a marchio Blackfin.



«CI APPREZZA»

«E' stato particolarmente toccare vedere le immagini dell'artista con i nostri occhiali in titanio - dichiara Nicola Del Din, amministratore delegato dell'azienda di Taibon Agordino - ancor di più perché Bocelli non è un nostro testimonial ma ci conosciamo da lungo tempo grazie alla nostra collaborazione pluriennale con la sua fondazione, con la quale abbiamo dato il nostro contributo per i loro eventi di beneficenza. Bocelli ha potuto così apprezzare e quindi scegliere i nostri occhiali per qualità e comodità, tanto che, a quanto mi è dato sapere, è solito indossarli quotidianamente».



ECCELLENZA ITALIANA

Blackfin quindi occhiali di alta gamma e simbolo dell'eccellenza italiana, secondo l'etica e la sostenibilità che contraddistinguono da decenni la sua mission.«Ci emoziona in modo particolare - conclude Del Din - aver visto Bocelli con i nostri occhiali in quanto riteniamo lo stesso artista sia perfetto rappresentante dell'eccellenza italiana, e anche per questo apprezziamo oltremodo questa sua scelta». Insomma, un palcoscenico di prestigio per un marchio che ha saputo scalare le vette dell'eccellenza superando anche quelle difficoltà spesso legate genericamente alla montagna, quale luogo disagiato. Invece Balckfin è riuscita ad arrivare fino al Buckingham Palace, simbolo assoluto della più prestigiosa e granitica monarchia del pianeta.