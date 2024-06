FELTRE - Bocce internazionali a Feltre. Il prossimo fine settimana al Bocciodromo "Vittorio Casarin" si terrà l'incontro femminile fra la Nazionale italiana e quella francese.

EUROPEI IN VISTA

Una sorta di prova generale in vista dei Campionati Europei che si terranno dal 31 ottobre al 3 novembre in Turchia nei quali proprio Italia e Francia sono fra le favorite. Una gara amichevole che proprio amichevole non è perché le due formazioni sono reduci dal recente Mondiale francese di Saint Vulbans, in cui la battaglia sportiva è stata aspra con gli italiani capaci di dominare nella staffetta mista con Natalie Gamba e Ivan Soligon, terza la coppia francese, mentre nel combinato misto gli italiani Valentina Basei e ancora Ivan Soligon hanno chiuso con uno storico secondo posto dietro proprio ai transalpini.

LO SPETTACOLO

Spettacolo assicurato quindi sabato e domenica con le migliori otto atlete italiane e francesi sulla terra del bocciodromo feltrino che ormai ospita di anno in anno eventi di caratura nazionale e ora anche internazionale diventando sempre più fulcro delle bocce che contano grazie anche alla gestione, affidata alla società bocce di Mugnai, e alle capacità di Franco Buosi da un anno ct della nazionale femminile di specialità.

L'INCONTRO

Ieri mattina, 5 giugno, al Bocciodromo "Casarin" è stata presentata la due giorni di gare alla presenza del presidente del Comitato regionale del Veneto della Fib, Renzo Cuzzolin: «Il Veneto si attesta sempre più come sede di grossi eventi che riguardano questo sport. Questa occasione andrà oltre, l'evento è internazionale e vedrà in campo le migliori atlete selezionate per partecipare agli Europei in Turchia che avranno di fronte un avversario che storicamente è uno dei più forti».

L'ORGANIZZAZIONE

Le redini dell'evento sono in mano a Franco Buosi, tecnico della Nazionale femminile che è stato il deus ex machina dei Mondiali del 2011 ospitati a Feltre che sono stati un evento indimenticabile: «Questi sono incontri che si organizzano regolarmente per preparare le squadre a eventi importanti. Il programma delle due giorni è molto intenso perché le ragazze affronteranno in 34 prove differenti, tutte le specialità che troveranno all'Europeo, e in un giorno e mezzo di gare posso dire che è massacrante. L'obiettivo è superare la Francia che negli ultimi sei anni ha sempre vinto questo appuntamento».

LA NAZIONALE

Un programma intenso che inizierà già alle 8 del mattino e proseguirà per tutta la giornata fino a oltre le 20 di sabato sera. La domenica il via è fissato per le 8.30 con la conclusione stimata alle 12 momento in cui si svolgeranno le premiazioni. Abbandoniamo l'idea del gioco delle bocce da spiaggia, sabato e domenica in campo scenderanno atlete che daranno sfogo a precisione e a tutte le capacità fisiche a disposizione perché le bocce "moderne" sono uno sport spettacolare. Il tecnico Buosi si affiderà a Valentina Basei (Noventa), Giada Bortolusso (Borgognese), Erika Candolini (Quadrifoglio), Gaia e Natalie Gamba (Bassa Valle), Serena Traversa (Auxilium), Caterina Venturi (Buttrio), Nicole Zerzenone (Buttrio). Le riserve: Marika De Petris (Borgognese), Barbara Zurini (Buttrio) e Francesca Carlini (Borgognese). La squadra italiana avrà in campo delle iridate e due debuttanti, iridate anche per i francesi ma nessun esordio.

I SALUTI

Arriva anche il saluto dell'assessore allo sport Maurizio Zatta e di Secondo Pauletti della bocciofila Mugnai che sottolineano l'importanza di questo sport e anche la mancanza di giovani leve. Viene sottolineato però il gran lavoro svolto a Feltre con i disabili, in campo nazionale sono fiore all'occhiello per questo sport.