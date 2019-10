​Blackout, due paesi restano una notte intera senza corrente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROCCA PIETORE (BELLUNO) -per ilche ha colpito le frazioni di. Il guasto si è verificato poco prima della mezzanotte di martedì. Una interruzione dell'elettricità partita da Digonera zona questa che presenta vari lavori in corso, anche sulla linea della media tensione, dove è stato danneggiato un cavo che è stato riparato verso le undici di ieri mattina. In questi giorni tutta la zona di Rocca è interessata da cantieri che interessano la media e l'alta tensione portati avanti da Enel e da Terna. Lavori che destinati a mettere in sicurezza il più possibile le varie linee elettriche del comune attraverso l' interramento dei quella di media tensione mentre l'alta tensione viene fatta passare attraverso dei nuovi tralicci, molto più robusti di quelli che Vaia aveva seriamente danneggiato.