Cavo tranciato dalla ruspa: “black out” in mezza città

Black out nella parte sud di Feltre per un cavo interrato danneggiato durante i lavori dell’Altanon. Numerose le utenze coinvolte dall’assenza di energia elettrica, ma grazie al sistema automatico di telecontrollo e i tecnici di E-distribuzione che sono intervenuti sul posto, la corrente è stata ripristinata in breve tempo alla maggior parte delle utenze. Più tempo ci è voluto per le vie Folli e Carso, dove il disagio si è prolungato fino a tarda sera.

IL GUASTO

Una giornata lavorativa normale nel cantiere dell’Altanon, dove da tempo opera la ditta Mu.Bre. Oggi però qualcosa non è andato per il verso giusto ed ecco che la parte sud della città si è trovata priva della corrente. Come spiega in una nota E-Distribuzione “si è trattato di un guasto su una linea in cavo interrato che fornisce energia elettrica nel comune di Feltre, area Altanon, Stazione Ferroviaria, via Folli, Monte Grappa e Vignigole. Il guasto è stato causato da terzi (la ditta che opera nel cantiere) durante i lavori per la costruzione di una lottizzazione della nuova area Altanon”. Si tratta della riqualificazione del piazzale della stazione, opera di urbanizzazione propedeutica alla realizzazione del complesso commerciale. “Il sistema automatico di telecontrollo della rete di distribuzione e l’intervento del personale ha consentito di ripristinare in breve tempo l’energia alla quasi totalità delle forniture e di mettere in sicurezza il tratto guasto - prosegue nella note Enel distribuzione -. In serata abbiamo proceduto con il ripristino dell’energia elettrica dell’ultima cabina che alimenta Via Folli tramite l’installazione di due gruppi elettrogeni”. Intorno alle 21 la situazione si è normalizzata.

L’INCUBO

Una giornata di passione anche per la viabilità. Da ieri sono infatti scattate le limitazioni legate al cantiere Altanon e che riguardano la viabilità di viale Montegrappa bassa. Nell'ordinanza, valida fino alle 18 del 25 settembre, si prevede la chiusura della corsia di marcia a sud di viale Montegrappa, nel tratto compreso fra le due rotatorie, quella dove confluiscono via Panoramica e via Trevigiana e quella dell'istituto canossiano. Chi deve recarsi in stazione, potrà arrivarci solo dalla rotatoria della Panoramica, l'ingresso e l'uscita avverranno entrambi dalla corsia utilizzata finora unicamente come uscita. Davanti al buffet della stazione quindi ci sarà il doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista. Questa viabilità provvisoria ha causato ieri diversi disagi e lunghe code