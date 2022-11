PIEVE DI CADORE - Il marchio di abbigliamento sostenibile LabelLess, in collaborazione con Bottega Bio, apre il suo primo negozio a Tai di Cadore, ma rimarrà allestito soltanto per pochi giorni. Si apre il 19 novembre, le due realtà unite vogliono promuovere la cooperazione fra attività del posto, sperimentando nuovi modelli di esposizione, l'iniziativa terminerà domenica 27 in corrispondenza con la settimana del BlackFriday.

IL PRECEDENTE

Lo scorso anno, in occasione di questa ricorrenza, i ragazzi del marchio bellunese si sono contraddistinti aumentando i prezzi dei loro prodotti per manifestare il loro disappunto per questo periodo quando la voglia di acquisto prende il sopravvento e le spedizioni producono un pesante impatto ambientale. Rinnovano il consiglio di riflettere bene sulle proprie compere, invitando chi fosse interessato a passare direttamente in negozio, incentivando l'acquisto in loco a prezzi ridotti, evitando spedizioni inutili. Gabriele, Aldo e Giovanni vivono e lavorano in Cadore, fra Caralte e Venas, dove realizzano la loro linea di abbigliamento con grafiche e design giovani ed attuali che piacciono anche ai meno giovani.

IN VETRINA

«Esporremo i nostri prodotti per 8 giorni, i visitatori potranno provare i vestiti che preferiscono, conoscere da vicino quello di cui ci occupiamo e toccare con mano la qualità superiore dei tessuti biologici», assicura Aldo Calabria uno dei fondatori del brand. «Abbiamo voluto aprire il primo negozio temporaneo mai esistito in Cadore, l'obiettivo è di creare un evento effimero, ma che lasci un messaggio duraturo nel tempo», aggiunge Gabriele Kratter, socio fondatore. Fin dal suo lancio, luglio 2020, il marchio è molto attento al contesto, per questo ogni prodotto viene realizzato tramite processi innovativi in grado di ridurre fino al 90% l'impatto ambientale, tutelando i diritti dei lavoratori. L'iniziativa è stata pensata per offrire la possibilità di conoscere meglio questo settore e i problemi che derivano da una produzione non controllata. Sarà presente anche una sezione di abbigliamento vintage, con l'obiettivo di recuperare ciò che può essere considerato un rifiuto, trasformandolo in risorsa.

LO SPIRITO

L'amore per il proprio territorio e la volontà di rispettare l'ambiente nel quale si opera, questa la filosofia di LabelLess e quale miglior posto se non il Cadore, immerso in un patrimonio naturale unico al mondo, per farsi pionieri della sostenibilità e unire le forze verso la ricerca delle giuste alternative che si possono adottare. La vetrina resterà aperta con gli orari di negozio, 9.30-12.30 e 15-19 a Tai in via Belluno, ingresso sud del paese appena passato il cavalcavia. Per maggiori informazioni i ragazzi del brand invitano a seguire la pagina instagram @labelless.brand o passare direttamente alla Bottega Bio.