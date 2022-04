PEDAVENA - La birra Dolomiti si potrà gustare anche nei rifugi montani del Veneto grazie alla sinergia stretta tra la Fabbrica Pedavena e l'associazione dei gestori dei rifugi alpini del Veneto, con la partecipazione del Consorzio turistico Dolomiti Prealpi. Un'iniziativa che ha l'obiettivo di coniugare le bellezze del territorio con i prodotti tipici e caratteristici, tra cui spicca anche birra Dolomiti.

LA SINERGIA

Birra Dolomiti ti porta in vetta. Con la collaborazione avviata con l'Associazione dei Gestori dei Rifugi Alpini del Veneto (Agrav) la birra prodotta nello storico stabilimento della Fabbrica in Pedavena si pone l'obiettivo di promuovere i Rifugi del Veneto ed i prodotti locali del territorio che rappresentano delle autentiche eccellenze. E Birra Dolomiti è sicuramente tra queste e sarà infatti possibile consumarla in un contesto unico e suggestivo come quello delle montagne all'interno di quei rifugi, dietro i quali ci sono un pezzo di storia ed identità del nostro territorio. Birra Dolomiti per sua definizione è la birra della montagna. Le ricette di questo prodotto sono realizzate con l'utilizzo di cereali 100% italiani ed una selezione dei migliori luppoli europei. Il rispetto dei giusti tempi di fermentazione e la lunga maturazione a 0°C rendono queste birre uniche. Tra gli ingredienti è presente anche malto da orzo delle Dolomiti, materia prima risultato di un progetto di filiera integrata nato nel 2006 grazie alla collaborazione con una cooperativa agricola che coltiva orzo distico da birra per la Fabbrica in Pedavena in vari comuni della provincia di Belluno alle pendici delle Dolomiti. Con questa importante collaborazione Birra Dolomiti sarà di casa e come conferma il nome del prodotto il legame con le montagne è forte e distintivo. La collaborazione con l'Associazione prevede il supporto nella comunicazione dei rifugi, in particolare, anche attraverso le informazioni più utili per raggiungerli, ma anche attraverso il supporto nell'organizzazione e la promozione degli eventi per valorizzare questi luoghi. Questa collaborazione, inoltre, vede anche la partecipazione del Consorzio Dolomiti Prealpi per sostenere lo sviluppo ed il radicamento dell'Associazione e fare squadra nella valorizzazione di un territorio dalle enormi potenzialità sotto ogni punto di vista.



LA SODDISFAZIONE

Un'iniziativa che l'associazione dei gestori dei rifugi alpini veneti non può che apprezzare: «Siamo lieti della partnership con Birra Dolomiti per la comunione di intenti e perché servirà al rafforzamento della posizione dell'Associazione all'interno del mondo dei Rifugi veneti ed accrescerà la visibilità degli stessi».