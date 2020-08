Dramma in vacanza, bimbo di 3 anni precipita dalla finestra: è grave

BELLUNO - Un bambino di tre anni è precipitato dalla finestra di un appartamento di Falcade, questo pomeriggio. Il piccolo, residente a Conegliano in provincia di Treviso, si trovava in ferie con la famiglia quando è avvenuto l'incidente nel centro Agordino. La dinamica di quanto accaduto al momento non è chiara così come non è chiara l'altezza da cui il piccolo è caduto.



Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno provando a capire cosa sia successo negli istanti che hanno preceduto la caduta.



Il piccolo è stato portato all'ospedale di Treviso in elicottero ed è stato sottoposto agli accertamenti. Al momento non è nota la prognosi. Ultimo aggiornamento: 18:35