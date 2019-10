di Federica Fant

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO -nel caos, ieri mattina a Belluno, dove a causa del sotto organico basta un raffreddore per far sì che lanon apra. Pare, infatti, che da quando è andato in pensione lo storico impiegato, sia rimasto un solo collega a svolgere la funzione dell'erogazione dei biglietti del treno. In molti hanno lamentato il disservizio nella biglietteria di, ieri mattina, quando ad accogliere chi doveva munirsi del biglietto per salire sul treno, c'era solo la macchinetta automatica. Sarebbe inutile sottolineare la difficoltà che hanno avuto alcuni utenti più anziani ad arrangiarsi da soli per acquistare il ticket valido, ma lo facciamo avendo visto con quale fatica e quale sforzo abbia richiesto quell'operazione per cittadini che utilizzano il treno per comodità, per contribuire a non inquinare e per praticare la tanto chiacchierata mobilità sostenibile, soprattutto nelle zone di montagna. Ma non sono solo i più anziani ad essersi lamentati.