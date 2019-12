Trent'anni per le bici, ma ora Renzo ha deciso di chiudere bottega

FELTRE - Ha deciso di appendere bici e attrezzi al chiodo e chiudere bottega: a fine anno Renzo Dalla Rosa e il figlio Tupac abbasseranno la serranda della bottega di via Belluno fermando così una pagina di storia della città. Una rivendita di bici con annessa officina per 3 decenni punto di riferimento degli appassionati delle due ruote. Amante delle montagne e delle arrampicate, nei primi anni Renzo Dalla Rosa ha lavorato come disgaggiatore per il Consorzio Triveneto rocciatori di Fonzaso dove si occupava di bonifiche di frane e realizzazione di paravalanghe. Le due ruote però a 37 anni hanno preso il sopravvento tanto che con il socio Sergio Bettega ha preso in gestione la storica bottega di Ponte delle Tezze dove lavorava Noelio Carpene meccanico e costruttore. Poi la decisione di mettersi in proprio inaugurando il negozio di via Belluno che fra qualche giorno abbasserà per sempre le serrande.

IL COSTRUTTORE

Trent'anni tra le biciclette ma non solo come commerciante visto che Dalla Rosa ha costruito telai e preparato bici anche per i campioni del pedale. Velocisti e scalatori che ha anche seguito come meccanico in gara dato che nelle stagioni professionistiche 1995, 1997 e 1998 è salito nelle ammiraglie, prima della formazione monegasca Aki Gpm e poi della lombarda Aki Vini Caldirola. Sotto i suoi cacciaviti e le sue pinze sono passati i cambi, i pedali e le ruote di campioni come Francesco Casagrande, Denis Zanette, Stefano Faustini, Sergei Gonchar, Giorgio Furlan e Dimitri Konishev. Con loro ha girato l'Europa partecipando tra l'altro al Gran Prix di Midi Libre, al Giro dei Paesi Baschi, alla Vuelta de Catalunya, alla Vuelta de Saragozza e ai Giri di Abruzzo e Marche.

NEL FUTURO

Ora che chiuderà la bottega però non dirà addio al mondo delle due ruote visto che con il figlio Tupac ha iniziato una nuova attività che porterà la famiglia Dalla Rosa ancora sulle strade del grande ciclismo. «Abbiamo dieci meccanici e con loro ci occuperemo di corse importanti e questo come staff tecnico dell'organizzazione e non delle singole squadre. Saremo al Giro d'Italia dilettanti, al Giro d'Italia femminile e ad una serie di classiche anche importanti del calendario come anche alle principali Gran fondo della Penisola. Il mercato delle vendite ora è in crisi, combattere con l'e commerce e le grandi catene è molto difficile».

