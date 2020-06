La bicicletta per scoprire e valorizzare l’ambiente ai piedi dei Monti del Sole. Facendo, al tempo stesso, business e senza che ci sia una struttura vera a propria per affittare le biciclette. È l’idea che sta concretizzando Manuel Case, un giovane sospirolese con la passione per lo sport e l’ambiente.

«Molti ci chiedono – spiega - come funzionerà il servizio, dato che un negozio vero e proprio non c’è. È molto semplice: basta chiamare il 3892938653, comunicare l’ora del ritiro e quella della riconsegna della o delle bici. Noi ci facciamo trovare in Piazza Lexy a Sospirolo agli orari concordati. Vi sarà inoltre la possibilità di noleggio per più giorni a prezzi agevolati». La vera e propria attività è appena stata inaugurata nello scorso fine. «Non avendo un vero e proprio negozio, la formula che ho ideato è della consegna su prenotazione telefonica. Per il momento – spiega Case - sono partito con quattro mountain bike Ebike Cube modello del 2020 motorizzate Bosch Performance. Ma all’occorrenza sarò in grado di fornire anche E-citybike e e-bike kids per i più piccoli grazie alla collaborazione con bicigrill Busche. Offriremo anche un servizio di noleggio giornaliero, per mezza giornata oppure per tre, cinque, o sette giorni, nonchè noleggi stagionali. Per quanto riguarda le bici, invece, mi sono affidato all’esperienza dell’azienda Papin Sport di San Candido (Bolzano) che è leader nel settore del noleggio a livello europeo, basta solo pensare alla ciclabile Dobbiaco - Lienz che è praticamente completamente gestita dal loro servizio con oltre 20mila bici distribuite in tutto l’Alto Adige. Anche il Comune di Sospirolo è stato molto entusiasta della mia iniziativa e in qualche modo si sta già muovendo per aiutarmi con la logistica. Ma su questo stiamo lavorando con calma».

Ma chi è Case e come è nata questa idea? «Ho deciso di mettermi in gioco per offrire al territorio in cui vivo qualche cosa di inedito. La mia passione per le due ruote nasce fin dalla gioventù, avendo per qualche anno corso nelle categorie esordienti e allievi. Ma il bello dell’andare in bicicletta mi è rimasto nel cuore ed ho sempre continuato a pedalare anche se da semplice amatore e senza grosse pretese. Con l’avvento delle e-bike (bici a pedalata assistita) si è veramente aperto un mondo alla portata di tutti, giovani e meno giovani. Basta guardarsi un attimo attorno per vedere quante e-bike si vedono sulle strade e per me è stato amore a prima vista, tant’è vero che da un anno sia io che mio papà ne abbiamo comperata una. E il territorio sospirolese, per quanto impegnativo dal punto di vista geografico, offre strade e sentieri che si prestano in particolar modo a questo tipo di attività. Tant’è vero che negli ultimi anni abbiamo visto un netto incremento delle biciclette nella zona anche grazie al poco traffico presente. In tutto questo ho visto un notevole potenziale nella Valle del Mis di cui noi sospirolesi siamo innamorati e che negli ultimi anni è stata presa letteralmente d’assalto dal turismo probabilmente oltre le aspettative». Ultimo aggiornamento: 30 Giugno, 01:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA