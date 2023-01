FONZASO - L'individuo, l'ascolto, l'amicizia tra colleghi sono al primo posto alla Technowrapp di Fonzaso, l'azienda di via Dorino specializzata nella progettazione e realizzazione di avvolgitori automatici per l'avvolgimento di carichi pallettizzati. Per questo ha ottenuto, prima in assoluto in provincia, la certificazione BCorp assegnata alle aziende che si impegnano per produrre benefici sociali e ambientali che vanno oltre al mero profitto economico.

Il segreto? L'azienda ha deciso di fare pause caffè più lunghe purché, nel tempo aggiuntivo, si parli con i colleghi al posto di guardare il telefonino. Poi orario flessibile, servizio biblioteca e sessioni di ascolto periodiche allargate a tutti e anche un coach per stare meglio insieme.

«Ci impegniamo quotidianamente ad allenare la nostra capacità d'ascolto e a mettere in pratica i nostri valori. Essere certificati BCorp significa essere un'impresa che è parte di un movimento globale», spiega Davide Ceccarelli, amministratore delegato di Technowrapp, l'azienda di Fonzaso, nel settore automazione, da tempo tra le più radicate sul territorio. Determinante per il raggiungimento della certificazione è stata quella che lo stesso Ceccarelli definisce Listenability, l'ascolto per diventare abili: «Si tratta di un movimento culturale, da noi creato».

Tra le iniziative c'è Technowrapp People, un incontro mensile per tutti collaboratori alla presenza di un coach che aiuta a stare meglio insieme. Con Ideas way, ogni collaboratore può invece esprimersi liberamente, condividere la propria idea prima con il proprio responsabile, poi intorno ad un tavolo formato da un team di collaboratori appartenenti ai diversi reparti che hanno il compito di ascoltarlo ed infine davanti al Ceo. Non solo. «I nostri collaboratori possono usufruire dell'orario flessibile e di una pausa caffè più lunga», prosegue Ceccarelli spiegandone la ragione: «Nei dieci minuti di pausa tante persone guardavano il telefono. La Direzione allora ha proposto cinque minuti in più per ogni pausa purché vengano utilizzati per conoscere i colleghi».

Nel 2022 l'azienda ha erogato complessivamente 2.100 ore di formazione rivolta a tutti: una piattaforma e-learning, servizio di biblioteca e un magazine interno dove raccontiamo i fatti principali in azienda. L'attenzione è rivolta anche al fitness con l'iniziativa BeActive, attraverso la quale Technowrapp incoraggia l'attività fisica di gruppo.