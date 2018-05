Sono troppi i bimbi non vaccinati: nuove chiamate per 459 famiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Sonoche non si sono presentati all'appuntamento fissato dall'Usl 1. I numeri ufficiali, diffusi ieri dalla Regione Veneto e aggiornati al 3 maggio su fonte Siavr (Sistema informativo di anagrafe vaccinale regionale), sfoderano cifre ancora alte. Dall'obbligo vaccinale si sono tenuti lontani o, quanto meno non hanno completamente adempiuto all'intera profilassi, i genitori di 2543 bambini e ragazzi di età compresa 0-16 anni, di questi 667 sono di età da asilo. Approfondendo i numeri occorre fare qualche distinguo, perché c'è una bella differenza tra il non essere vaccinati ma avere in mano un appuntamento con l'ambulatorio e il non esserlo e basta. Al 30 aprile i soggetti inadempienti senza appuntamento con l'azienda sanitaria per un colloquio informativo o con l'ambulatorio per la profilassi sono risultati essere 1980, di cui 459 tra 0 e 6 anni. Questi ultimi sono quelli ora al centro del ciclone. Essendo elementari e medie scuole dell'obbligo, la legge Lorenzin ha investito soprattutto i bambini della scuola materna che, stando alle disposizioni nazionale, non potranno più frequentare l'asilo.