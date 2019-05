Raffica di colpi nei bar: le professioniste della truffa del resto sono due donne dai 30 ai 40 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Scatenate in provincia leUnahanno messo a segno sabato una serie diai danni di esercenti bellunesi. Tra le vittime anche Massimo Barel, il titolare del bar Miniera di Belluno, dove però le due truffatrici hanno firmato la loro condanna. Nel locale è attivo un impianto diche non lascerà scampo alle donne. Altri posti visitati in via Rialto in città, il bar la Pesa di Lentiai, altri locali a Sedico e Feltre. Tanto che in serata si è diffusa anche la nota di ricerca delle due donne. Una di loro aveva una borsa marrone Guess. In alcuni casi sono andate a segno, in altri no.