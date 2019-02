di Daniela De Donà

BELLUNO - Curiosando al Teatro Comunale. Non dietro le quinte, tra le tende e le funi. Neppure nei camerini. A mostrare sorprese sono gli sgabuzzini. Ecco un centinaio dipiù altre chiavi varie, un paio di, tre. E ancora: settecon tanto di portaocchiali, una decina tra, peraltro di scarso valore. Qualchee qualche felpa. Alcunie alcunidi pelle. Per non dire del mucchietto die cappelli, coppola compresa. Tutti oggetti dimenticati in prima e seconda galleria e in platea negli ultimi quattro mesi: da fine ottobre a febbraio. Disponibile a mostrare cosa i bellunesi dimenticano quando vanno ad assistere ad uno spettacolo di prosa, ad un concerto, ad un balletto o ad eventi dal palco, con premiazione compresa, è Gino Marchetti, custode e responsabile del Teatro Comunale. «», va giù diretto. «Quest'inverno sono venute tre persone per chiedere dei loro occhiali e in sette