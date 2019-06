L'appello sul web: «Non uccidete i serpenti li prendo io, chiamatemi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - (A.Tr.) Scoppia il caldo, escono i serpenti. E intervieneieri ha lanciato al popolo del web una proposta: «Non uccidete le bisce del vostro giardino, chiamatemi e io arriverò». Quindi no al bastone e sì al telefono, la donna promette di essere pronta a salire in auto in qualsiasi momento della giornata e di poter raggiungere tutte le località della provincia, dal Comelico ad Alano.«I serpenti sono tutti protetti, utili e importanti per la biodiversità si legge nella proposta di Rossi -. Se nel Bellunese ne incontri uno, fai qualche passo indietro e vedrai che se ne va. Se ti servono informazioni o hai dubbi, chiamami: 3290040808. Viva i serpenti».