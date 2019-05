Seggiovie e skilift a rischio chiusura, mettersi in regola è impossibile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Allarme. Tra meno di due settimane, tutti gli impianti a fune presenti in Italia dovrebbero chiudere i battenti. Compresi quelli del Bellunese, che di seggiovie, cabinovie e simili ci vive, d'estate e d'inverno. Il condizionale è d'obbligo. Ma così vuole (anzi, vorrebbe) la legge. Dura lex, sed lex, condita da quella tipica burocrazia italica che di certo non agevola le cose. Perché a far scattare l'allarme è una novità normativa di un paio di anni fa, che dovrebbe entrare in vigore il 24 maggio prossimo. Gli esercenti funiviari hanno già preso provvedimenti. E al momento restano alla finestra per capire gli orientamenti del governo.