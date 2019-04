Raccogliere funghi nel Bellunese: ecco come chiedere i permessi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - (atr) Si profila all'orizzonte la, e l'Unione montana bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi anticipa quelle che sono le procedure in materia di, ricordando che Sette anni fa una legge regionale ha semplificato le modalità di rilascio, sostituendo l'autorizzazione raccolta con il titolo alla raccolta; questo documento non prevede la fotografia e la marca da bollo. Per il rinnovo e nuovi rilasci gli interessati si potranno rivolgere, come negli anni scorsi, all'Unione Montana Bellunese, in via Psaro, 21, al Comune di Belluno (Sportello del Cittadino) allo I.A.T. di Piazza Duomo e alla Pro loco del Comune di Ponte nelle Alpi. Il costo del bollino annuo per i residenti resta invariato (cinque euro), come pure il regolamento. Per i cittadini non residenti, ma proprietari di immobili (bollino verde) il costo è di venti euro. Le norme sono disponibili sulla prima pagina del sito www.cm-bellunese.it; info: Ufficio del Territorio, telefono 0437 940283