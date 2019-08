Tragedia in ferrata sulla Schiara, alpinista muore: vola per 150 metri

BELLUNO - Stava cambiando il moschettone da una corda all'altra, scendendo dalla, precipitando per 150 metri. Non ha avuto scampo ieri Laurent Daniel Jullian, 53enne alpinista francese, precipitato di fronte ai compagni di escursione. Il gruppo di alpinisti esperti del club alpino di Lione era in discesa sulladopo aver affrontato dalla prima mattina la Zacchi e la Berti salendo dal lato opposto. Dovevano dormire al rifugio Settimo Alpini, dove avevano passato anche la notte precedente. Ma la vacanza ieri pomeriggio è finita in tragedia. Per i sei amici, che hanno assistito alla caduta, è stata garantita l'assistenza psicologica dalla Usl. Difficoltoso, a causa della nebbia calata all'improvviso, l'intervento di soccorso e recupero della salma. Al lavoro sei uomini del Soccorso Alpino della stazione di Belluno, che alla fine, grazie a un momento di tregua dalla nebbia, sono riusciti a effettuare la missione in un paio d'ore.