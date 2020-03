«Faceva il fabbro sin da quando era piccolo, era simpatico e ben voluto da tutti, era appassionato di mercatini dell’antiquariato» così lo ricorda la moglie Franca. Il cuore di Carlo Casagrande, 69 anni, di Sedico, ha smesso di battere ieri mattina all’ospedale di Belluno. Il suo nome è quello che il destino ha legato alla drammatica lista dei decessi per Covid-19. Un ruolino in continuo aggiornamento, ieri a quota 5, che cela le storie e la sofferenza di mogli, figli (Carlo ne aveva due: Alberto di 37 anni e Federica di 33) e di tutti quelli che ne piangono la scomparsa. Trasformando le vite in numeri. Non è ancora chiaro che ruolo abbia avuto il virus nel decesso, se sia stato, come spesso accade, solo una concausa. È ancora troppo presto per dirlo. Solo gli accertamenti dell’istituto superiore della sanità potranno eventualmente chiarirlo. Ma intanto quello che è certo è che Carlo non c’è più e che tutta la famiglia, si trova in quarantena.

IL BOLLETTINO

I numeri, dicevamo, raccontano il quadro complessivo e quello di oggi oltre a riportare (+1) nella colonna dei decessi, rimane stabile sia sui pazienti in area critica che su quelli in terapia intensiva (4 a Belluno) tutti provenienti da fuori provincia.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Nel frattempo sono saliti di altre trentaquattro unità i soggetti positivi, rispetto a ieri, fermando l’asticella a quota 150, a fronte di 2807 tamponi eseguiti e di 707 persone in isolamento fiduciario domiciliare. Un numero che cresce di pari passo a quello delle persone positive e purtroppo, anche a quello dei decessi che in provincia di Belluno hanno raggiunto, ieri, quota cinque. Sul fronte dei comuni in cui ci sono persone risultate positive a Covid-19, la più alta concentrazione è nel comune di Alpago e in quello di Belluno, seguono Feltre, Pedavena e Borgo Valbelluna.

NUOVI RINFORZI

Intanto, proprio per far fronte all’emergenza Covid-19 l’ulss ha conferito altri quattro incarichi d’urgenza ad altrettanti medici che si sono resi disponibili: la dottoressa Benedetta Kelemina prenderà servizio in area emergenza urgenza (si tratta di un medico di nuova nomina), Mauro Soppelsa, specialista di igiene e sanità pubblica ed epidemiologia, già direttore del Sisp di Feltre, Francesco Rizzi, specialista in anestesia e rianimazione e Umberto Pastore, specialista in pneumologia. Ad essere arruolati anche 12 oss e due tecnici di radiologia. Alle dottoresse Marianna Ridolfi e Virginia Munerati sono stati invece conferiti incarichi libero professionali per i reparti di neurologia di Feltre e Belluno. Infine, due infermieri sono stati autorizzati a frequentare volontariamente in supporto all’Usl, si tratta di Massimo Vidori e Ludovica Russo.

NUOVE DISPOSIZIONI

Oltre alle misure già annunciate l'Usl ieri ha comunicato che le degenze di geriatria e pneumologia sono state collocate al 3° piano del Blocco Chirurgico (lato EST) del San Martino, mentre le degenze di Neurologia sono state spostate al 2° piano del Blocco Medico del San Martino. Le aree per sospetti Covid e pazienti Covid "a bassa intensità" sono collocate al 3° piano del Blocco medico del San Martino. Ultimo aggiornamento: 07:29