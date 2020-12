A Belluno 25 morti di Covid in un solo giorno: è il record negativo

BELLUNO In un giorno - dalle 17 di ieri alle 17 di oggi - ben 25 morti di Covid in provincia di Belluno. Il dato è quello ufficiale della Regione Veneto, reso noto da Azienda Zero, ed è purtroppo il record negativo da sempre. Un dato che include sia i morti in ospedale sia quelli in casa di riposo. Dall'inizio della pandemia ad oggi sono 384 le vittime in provincia di Belluno a causa delle conseguenze del contagio da coronavirus. Questi i dati principali in tutto il Veneto.

Ultimo aggiornamento: 17:44

