Misurina, l'ex casa cantoniera diventa il "cuore" della rete di piste ciclabili

BELLUNO - La Provincia di Belluno ha predisposto la cessione al Comune di Auronzo dell'ex casa cantoniera di Misurina. L'operazione rappresenta un segmento del piano di «Completamento della rete primaria di ciclabile e integrazione di sistemi di mobilità sostenibile» proposto dall'Unione Montana Centro Cadore all'interno dei progetti strategici finanziati dal Fondo Comuni di confine. L'immobile situato sulla SP49 rientra tra le linee del ripristino delle sponde del lago, azione fondamentale nel progetto di completamento della rete di ciclabili (che prevede la costruzione di un percorso pedonale, di aiuole a verde e di aree attrezzate, la posa di arredo urbano e la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione lungo il sentiero lungolago).



La posizione dell'ex casa cantoniera si presta alla trasformazione in punto informativo e culturale connesso alle attività della ciclabile. Motivo per cui la Provincia di Belluno, oggi proprietaria dell'immobile e attenta ai piani di mobilità sostenibile e di valorizzazione turistica del territorio, ha deciso di cedere il bene a prezzo agevolato, per una cifra vicina ai 300mila euro (le perizie più recenti davano un valore sui 600mila euro). «La grande attività di valorizzazione immobiliare fatta in questi anni dalla Provincia punta anche a dare valore e aiutare i territori nel loro sviluppo - commenta il consigliere provinciale delegato, Ivan Minella -. Questa operazione, insieme a molte altre in programma, metterà a disposizione del territorio importanti spazi utili per la crescita culturale ed economica». L'atto di cessione, preliminare al contratto vero e proprio sarà portato in consiglio provinciale martedì 24 settembre (il Comune di Auronzo ha già predisposto gli atti amministrativi necessari). I lavori di riqualificazione sono previsti per il prossimo anno.

