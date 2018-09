«Siamo senza medici, finalmente se ne è accorto anche il ministro»

di Lauredana Marsiglia

BELLUNO - «Mi fa piacere che, finalmente, il problema della carenza dei medici, di cui Belluno soffre da anni, sia diventato un tema nazionale affrontato anche dal ministro Grillo». Adriano Rasi Caldogno, direttore generale dell'Usl Belluno Dolomiti, sollecitato sull'argomento dopo la presa di posizione dell'Ordine provinciale di medici e odontoiatri che chiedono misure urgenti per evitare il default della sanità bellunese, non dice apertamente che si è scoperta l'acqua calda, ma ricorda che da almeno tre anni si sta battendo per trovare la quadra ad un problema che, se non risolto rapidamente, potrebbe portare ad azionare la leva dei tagli. Dove? Rasi Caldogno, ancora una volta, non dice apertamente dove, ma è sottinteso che la scure calerà sugli ospedali periferici. Perché concentrare le forze sarà l'unico modo per continuare a garantire i servizi sanitari.