BELLUNO - Si aggrava di ora in ora la situazione meteo Veneto. Il governatore Zaia ha firmato nel pomeriggio la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile «in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966», preso atto «di aver attivato tutte le forze in campo disponibili».



Di seguito un quadro delle principali criticità.



L'intensa pioggia che da ieri pomeriggio sta cadendo sul territorio bellunese ha creato uno smottamento di terra a Cortina, in località Fiames, dove verso le 7 la strada 51 è stata chiusa per circa mezz'ora. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione del materiale mentre la polizia stradale ha gestito la viabilità. Un'altra piccola frana in Alto Agordino mentre a Limana si è registrato lo scoperchiamento di un edificio. A Lentiai il Piave ha esondato.

Per lo straripamento del Bigontina nell'agosto del 2017 morì una donna.

A22 chiusa. L'autostrada A22 è stata chiusa per una frana che si è abbattuta sulla corsia nord ad un un km del confine con l'Austria. In entrambe le direzioni l'autostrada tra Vipiteno ed il Brennero rimane chiusa al traffico. In serata era stata chiusa anche la statale del Brennero per caduta frana a Colle Isarco e a Mules. Sulla corsia nord dell'A22, poco prima del Brennero, si è verificato un incidente stradale con alcune macchine coinvolte e alcuni feriti lievi. Due vetture sono rimaste bloccate dal fango.



Strade chiuse. A causa delle forti piogge che stanno cadendo nel bellunese e che hanno causato diverse frane, sono state chiuse al traffico la Strada provinciale 2 della Valle del Mis e la Strada regionale 48 «delle Dolomiti», sopra Cortina D'Ampezzo. Lo rende noto la società Veneto Strade. Movimenti franosi sono segnalati anche sulla Strada Regionale 203 Agordina, che in tarda mattinata è stata chiusa. Il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi con l'assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti, stanno monitorando con i tecnici la situazione.

Chiusura anche a Treviso: A causa delle forti piogge che stanno cadendo nel bellunese e che hanno causato diverse frane, sono state chiuse al traffico la, sopra Cortina D'Ampezzo. Lo rende noto la società Veneto Strade. Movimenti franosi sono segnalati anche sulla Strada, che in tarda mattinata è stata chiusa. Il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi con l'assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti, stanno monitorando con i tecnici la situazione.Chiusura anche a Treviso: la Prefettura di Treviso ha invece disposto l’immediata chiusura fino a martedì 30 del ponte provvisorio, realizzato come by pass nell’ambito del cantiere per il rifacimento del Ponte della Priula, in provincia di Treviso.

Veneto, scuole chiuse in tutte e 7 le province

Friuli. Scuole chiuse domani e martedì a Pordenone città e nei comuni della provincia.

Veneto orientale.

Nel portogruarese la Prefettura ha dato l'allerta rosso per l'ondata di piena di diversi d'acqua tra stasera e domani mattina, lunedì 29. Il rischio esondazioni riguarda i fiumi Lemene, Reghena, Livenza, Tagliamento e corsi d'acqua minori.



Bassa friulana. Per quanto riguarda il Tagliamento, i sindaci di Latisana e Lignano hanno fatto sapere che l'ondata di piena del fiume è prevista per lunedì sera, l'allerta nella bassa friulana è prevista per la notte tra e martedì. I due sindaci stanno valutando la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 30.



Unità di crisi

Si è insediata stamani, ed è operativa nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, la speciale Unità di Crisi istituita dal Presidente del Veneto Luca Zaia e coordinata dall'assessore Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto l'andamento dell'ondata di maltempo e di assumere le eventuali decisioni necessarie. Ne fanno parte tutti gli Enti e le strutture coinvolte in caso di eventuali crisi, tra cui i Prefetti della regione, i Vigili del Fuoco, l'Anci e l'Upi, i Consorzi di Bonifica, Anas, Veneto Strade, Enel, Terna, il Centro Regionale Urgenza Emergenza della sanità, dirigenti e tecnici di tutte le Direzioni regionali interessate

E' iniziata in serata l'evacuazione adper ora una quarantina di persone residenti a ridosso del torrente Bigontina sono state allontanate per precuazione dalle loro case. Sul torrente stanno lavorando da stamane gli escavatori (gli stessi che vengono impiegati sulle piste da sci) per drenare l'asta del corso d'aqua al limite di rottura. In mattinata la strada era stata chiusa che da Cortina portava alla frazione.Luxottica ha fermato gli impianti fino alle 14 di domani.Resteranno chiusetutte le scuole del territorio die didove il Comune capoluogo e tutti i Comuni della Città metropolitana terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani e martedì 30 ottobre.Nelle altre provincela chiusura di tutte le scuole è prevista, per ora, solo per la giornata di lunedì 29 ottobre.