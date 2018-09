Malore mentre percorre un sentiero di montagna, deceduto un turista

BELLUNO - Un escursionista tedesco, H.S., 67 anni, è morto per un malore mestre stava percorrendo il sentiero attrezzato numero 10, sotto Col Bechei, tra le province di Belluno e Bolzano. Attorno alle 12.30 il 118 è stato allertato. Sbarcati con un verricello nelle vicinanze, tecnico di elisoccorso, infermiere e medico sono subentrati nelle manovre di rianimazione alle persone che stavano tentando di aiutare l'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare. Constato il decesso, la salma è stata presa in carico dal Soccorso alpino di San Vigilio di Marebbe (Bolzano).

