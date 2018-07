La bimba ingrassa anno dopo anno, i genitori fanno causa all'Usl Ha un'aspettativa di vita breve

di Olivia Bonetti

BELLUNO - Un destino segnato per lei e per i suoi genitori: tutto per una presunta colpa medica. Lei, bimba di 9 anni, ha un'aspettativa di vita di 45 anni, obesità clinica, diabete, retinite pigmentosa, ritardo mentale e insufficienza renale che, purtroppo, la ucciderà. I genitori condannati a dedicare la vita a quella figlia più debole, che ha bisogno di assistenza continua, con le spese che conseguono. Un danno totale di quasi 2 milioni di euro che ora la famiglia bellunese, tramite l'avvocato Martino Fogliato del Foro di Belluno, chiede all'Usl 1 Dolomiti (in cui è confluita l'Usl 2 di Feltre, dove nel 2009 nacque la bimba).