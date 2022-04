Impresa a Paese, Longarone Alpina in finale di Coppa Veneto

Una squadra bellunese in finale di Coppa Veneto. Non accade spesso, ci è riuscito il Longarone Alpina, squadra nata la scorsa estate dalla fusione di due realtà della provincia. Una bella impresa, quella portata a termine proprio oggi, vigilia di Pasqua. La squadra allenata da un tecnico esperto come Sandro Tormen ha vinto anche la semifinale di ritorno, dopo essersi imposta in quella di andata. Allo stadio di Longarone finì 2-1, oggi pomeriggio, sabato 17 aprile, ai bellunesi è bastato un gol del giocatore più atteso, Ivo Bez. Un centravanti dal curriculum pesante, tanti anni in giro per l'Italia, soprattutto in serie D, dopo la prima esperienza in cui l'attuale presidente della Provincia di Belluno (e sindaco della stessa Longarone, oltre che calciatore di ottimo livello, tanto da essere tuttora uno dei punti di forza della nazionale dei sindaci) lo portò al Belluno di serie D, quando ne era il direttore sportivo. Bez, ingaggiato a stagione iniziata dal vulcanico presidente Carlo Giuliana (molto conosciuto nel capoluogo anche per il suo passato impegno nella politica cittadina), aveva segnato anche nella partita d'andata. Ricordiamo che questo trofeo è riservato a squadre di Prima categoria: attualmente il Longarone Alpina è settimo nel girone I, i trevigiani del Paese invece sono in testa al girone L. Pur eliminato oggi, il Paese si giocherà quindi concrete possibilità di salto di categoria (in Promozione) in campionato; per l'ambizioso Longarone Alpina, sarà invece necessario vincere il trofeo, perché i detentori della Coppa hanno garantito il primo posto nella graduatoria di ripescaggio. Il che equivale, secondo molti, ad avere un piede e mezzo nella categoria superiore.