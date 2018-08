«Rischio di crolli»: ponte chiuso Le proteste, ora verifiche strutturali

di di Alessia Trentin

BELLUNO - Chiuso il ponte di via Meassa. Ieri mattina attorno alle 10.30 è scattato il divieto di transito veicolare lungo il piccolo passaggio sul rio della valle di Reggiù a Levego. L’effetto Genova, con la raffica di chiusura su tutto il territorio nazionale, fa sentire i suoi effetti anche a Belluno. Eccesso di precauzione, come pensa qualche abitante della zona, o effettivo pericolo poco importa, l’amministrazione ha ritenuto di tutelare la sicurezza con un azione decisa. Qualcuno tra i cittadini, tuttavia, aveva capito che qualcosa non andava e oggi commenta «io non passo di lì da un anno».