Un’uscita di strada spettacolare, con veicolo distrutto e pesanti danni agli edifici circostanti. Traffico completamente fermo per un lungo periodo e vigili del fuoco al lavoro per molto nel tentativo di estrarre dall’abitacolo l’autista. L’incidente, accaduto ieri mattina verso le 8.30 in via Caduti 14 settembre 1944, ha visto per protagonista un furgone che si è schiantato contro una chiesetta ed è rimbalzato sulla porta di un negozio la cui commessa è stata “prigioniera” per mezz’ora.