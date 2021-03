Vaccini giorno e notte entro la fine del mese. Il Dipartimento di Prevenzione è pronto a dare una scossa violenta al piano vaccinale. L’obiettivo, nei prossimi 7 giorni, è di finire gli over 80. E poi di concludere scuola, forze dell’ordine, soggetti fragili e operatori sanitari rimasti indietro. Certo, formulata in questo modo, l’operazione sembra quasi impossibile. Ma, vaccini permettendo (a breve dovrebbero arrivare anche quelli prodotti dalla Johnson&Johnson), servirà “soltanto” potenziare i drive-in. «Stiamo sistemando le ultime cose per consolidare le due sedi di offerta vaccinale – ha chiarito il dottor Cinquetti – Una all’ex Marangoni di Feltre, dalle 14 alle 20 e se necessario fino a mezzanotte. La seconda a Paludi, in Alpago, dalle 14 alle 20, ma potenzialmente attiva 24 ore su 24». Dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 24.323 dosi (20.487 di Pfizer, 883 di Moderna, 2.943 di AstraZeneca). Questo significa che l’8,3% dei bellunesi (16.733 persone) ha ricevuto almeno la prima dose e il 3,8% (7.590) ha completato il ciclo vaccinale.

LA RINCORSA

«Dal primo marzo abbiamo messo due piedi sull’acceleratore – ha raccontato il direttore del Dipartimento di Prevenzione – Una situazione di grande impegno che ha raggiunto l’apice operativo con la giornata di ieri (sabato per chi legge, ndr) perché si sono presentate 1.914 persone». Un vero record per l’azienda sanitaria che aveva convocato, ad accesso libero, gli anziani nati nel 1938 e nel 1939. Nonostante le difficoltà al mattino, con code infinite fuori da drive-in, nessuno è stato rimandato indietro. Gli over 80, in provincia, sono circa 17mila. Togliendo i 2.500 ospiti delle case di riposo, ne rimangono 14.500. Significa che in una giornata è stato vaccinato quasi il 14% degli over 80. «Adesso siamo chiamati a un’ulteriore spinta – ha continuato Cinquetti – In questi giorni è in corso la vaccinazione ai nati nel 1940 e nel 1941. Poi si ripartirà con le classi più anziane, dal 1937 in giù. Saranno chiamati, anche loro, dal cup».

SERVIZI ESSENZIALI

In parallelo saranno concluse le vaccinazioni ai servizi essenziali, al mondo scuole, alle forze dell’ordine, ai soggetti fragili. Il lotto sospetto di AstraZeneca, ritirato giovedì scorso su indicazione di Aifa, non ha provocato rinunce dell’ultimo minuto. «Una riduzione marginale, ma stiamo approfondendo la questione» ha commentato il dottor Cinquetti. Quel lotto, a Belluno, era stato somministrato fino all’ultima goccia a insegnanti, forze dell’ordine, dipendenti del Tribunale e della Procura. Nessuno ha segnalato eventi avversi importanti. L’altra grande novità è che tra qualche giorno il cittadino potrà prenotare online la vaccinazione contro il covid-19. L’Usl 1 Dolomiti attiverà una piattaforma, a cui sarà affiancata l’attività del cup, dove ciascuno potrà scegliere il giorno che preferisce. Dopo gli over 80 e i servizi essenziali si procederà con il resto della popolazione e quindi con la fascia 70-79. In questo caso sarà fondamentale la collaborazione con i medici di medicina generale. Domani l’incontro con l’azienda sanitaria per chiarire gli ultimi dettagli.

MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Le modalità di somministrazione del vaccino tramite i medici di medicina generale sono tre: il singolo medico può consentire un accesso ambulatoriale diradato (ossia 1 paziente ogni 5 minuti); la medicina di gruppo integrata invece, come accaduto a Cavarzano, potrà decidere di usufruire di uno spazio pubblico; rimane, infine, la possibilità di un nuovo drive-in. Coloro che non potranno muoversi da casa saranno raggiunti direttamente dal medico di fiducia. L’Usl 1 Dolomiti vuole fare il prima possibile: «Concludiamo l’accordo, distribuiamo i vaccini e partiamo».

