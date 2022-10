Passanti trovano 76enne accasciato a terra e chiamano l'elisoccorso: l'uomo è gravissimo

BELLUNO - Era poco prima di mezzogiorno quando un gruppo di passanti ha notato l'uomo steso a terra a Laggio. Il Soccorso alpino del Centro Cadore, una volta arrivato sul posto, ha valutato le condizioni del 76enne di Villorba e ha immediatamente richiesto l'intervento dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Una volta imbarellato e caricato a bordo l'uomo è stato portato all'ospedale di Belluno in condizioni disperate. Poco dopo è stato richiesto un secondo intervento dell'elicottero questa volta a Col de Medo: questa volta un escursionista di 77 anni. L'uomo, in compagnia di due persone, stava camminando su un sentiero quando ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale per accertamenti.