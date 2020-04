Bimbo investito vicino a casa: è gravissimo all'ospedale

BELLUNO - Un bambino è stato investito oggi, 10 aprile, alle porte di Belluno, nella zona di Orzes. Erano le 12.45 di oggi quando una giovane alla guida di un'autovettura non è riuscita a evitare l'impatto. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi. Sul posto l'ambulanza di Belluno e l'elicottero di Pieve di Cadore che ha trasportato il bimbo all'ospedale di Treviso, in codice rosso. La dinamica dell'incidente è dal vaglio dei carabinieri della Compagnia di Belluno, intervenuti per i rilievi. Ultimo aggiornamento: 16:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA