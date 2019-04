I ruderi non pagano: esenzione Imu per 3mila fabbricati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - I ruderi non pagano l'Imu: gli oltre 3mila edifici fatiscenti bellunesi sono quindi esentati dall'odiosa tassa sugli immobili. La novità, comunicata ieri con una nota dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) arriva dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 10122 depositata l'11 aprile. «Viene affermata - spiega l'Uncem - l'impossibilità di assoggettare a Ici i fabbricati collabenti (ovvero immobili che, per il loro stato di degrado, non possono produrre reddito ndr), iscritti nella categoria catastale fittizia F2». Una notizia che interessa in modo particolare il Bellunese, dove addirittura c'è un vero e proprio paese fantasma fatto di ruderi. Inoltre proprio nel Bellunese gli immobili improduttivi sono molto numerosi, a causa di anni di emigrazione. Ma è una novità dalla doppia sfaccettatura, come spiega il presidente regionale dell'Uncem, Ennio Vigne. «È un'operazione che va nella