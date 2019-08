Richiedente asilo vende alcol e sigarette ai minori: cacciato. Il Tar lo salva

di L.M.

BELLUNO - Vendeva alcol e sigarette ai minorenni, per fare un po' di soldi. Scoperto dai carabinieri, Aslam Shahid, pakistano, era stato subito allontanato dal centro di accoglienza su ordine della prefettura. Ma il Tribunale amministrativo regionale lo ha salvato ritenendo le motivazioni addotte troppo generiche, dichiarando quindi illegittimo il provvedimento. Aslam credeva così si poter tornare nel centro bellunese, ma la prefettura, nei giorni scorsi, ha presentato un nuovo provvedimento di revoca della misura di accoglienza, motivando in maniera evidentemente più dettagliata i fatti contestati al pakistano. Ma non è finita qui, perché l'immigrato, assistito dall'avvocato Angelo Pozzan di Venezia, ha impugnato sempre davanti al Tar di Venezia anche quest'ultimo provvedimento. Si attende ovviamente l'esito del nuovo procedimento amministrativo. Un braccio di ferro che va avanti ormai dagli inizi dell'anno a suon di carte bollate e di avvocati.





