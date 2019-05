Fa fare brutta figura: «Hotel da abbattere prima del passaggio del Giro d'Italia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOVRAMONTE - Non sarà un paesaggio da favola quello che accoglierà la quarta salita del Giro d'Italia al Passo di Croce d'Aune che si concluderà a Monte Avena. Sullo sfondo più alberghi non proprio da cartolina. Nel territorio di Pedavena c'è il Monte Avena, ormai chiuso da anni e segnato dal tempo oltreché dalla tempesta Vaia, mentre in quello di Sovramonte ci sono il Camoscio e il Pavione, anche questi non propriamente da rivista patinata. IL SINDACO«Sono passato l'altra...