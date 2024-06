BELLUNO - Avrebbe dovuto essere una giornata di festa fino alla fine. Un’ultima mattinata di scuola durante la quale permettere che la distanza tra gli alunni e i docenti si assottigliasse, in virtù delle vacanze estive e di un arrivederci a settembre. Al Liceo Galilei-Tiziano sia gli insegnanti che gli studenti e le loro rappresentanze si erano dati da fare per organizzare tutto: scacchi, danza, ping-pong, pallavolo, basket, calcio all’aperto al campetto sui prati di Mussoi. Ma mentre gli studenti si divertivano ai tornei e i professori vegliavano su di loro, in un clima di spensieratezza sotto il sole, qualcuno frugava tra gli zaini e nelle giacche, lasciati nelle classi al primo piano dell’edificio scolastico.

La prima segnalazione sarebbe arrivata troppo tardi, verso mezzogiorno, da alcuni studenti che, rientrando in classe per andare a casa. Qualcuno aveva controllato i portafogli, portandosi via il contenuto. In altri casi mancavano degli oggetti personali. Un fatto che ha profondamente amareggiato il personale scolastico e che ha macchiato irrimediabilmente una mattinata piacevole.

La dinamica

Gli ammanchi riguarderebbero principalmente le classi al primo piano dell’edificio, che è caratterizzato da un buon numero di ingressi su tutti i lati. Inoltre, con il fine settimana e la corrispondenza con la fine dell’anno scolastico, sarà ancora più difficile risalire ai responsabili, specie se si trattasse proprio degli studenti. In passato, secondo quanto afferma la dirigenza, era stato richiesto il permesso di installare un impianto di videosorveglianza, anche se casi simili non si sarebbero mai verificati internamente alla struttura. Questo perché l’edificio, effettivamente, ha ingressi su tutti i lati e dei serramenti piuttosto vecchi, specie per quanto riguarda le porte d’accesso ai piani.

Andrea Pozzobon, il dirigente scolastico, spiega: «Stiamo ancora raccogliendo le informazioni attraverso le insegnanti, quindi l’entità reale del furto non l’abbiamo ancora calcolata. Per noi è un fatto spiacevolissimo e sconfortante perché queste attività le abbiamo sempre fatte e sono sempre andate benissimo da ogni punto di vista. Proprio quest’anno, inoltre, la scuola aveva provveduto a intensificare la vigilanza sulle classi. Tutti i docenti si sono impegnati da questo punto di vista». Ma quest’attenzione, a quanto pare, non è bastata: qualcuno si sarebbe infilato in classe per rubare, chissà se dall’esterno della scuola oppure dall’interno, magari con la scusa di allontanarsi dal cortile per andare in bagno.

I sospetti

Pozzobon, che ormai conosce bene l’istituto, ha una teoria: «Chiaro che, di base, i ragazzi non dovrebbero lasciare oggetti di valore in classe, ma il mio timore è che ci sia stata da parte di qualcuno un’organizzazione, dietro tutto questo. Ho il sospetto, insomma, che sia stato qualcosa di premeditato. Perché non ce lo vedo proprio un singolo ragazzo o una ragazza che entra dentro le classi e si mette a rubare. E la giornata era stata organizzata con tanta precisione che mi viene da pensare che possa esserci una dinamica preventiva. Dopo aver raccolto tutti gli elementi, è probabile che dovrò far denuncia. Non vorrei dover rinunciare a fare un’attività di questo tipo: i ragazzi si responsabilizzano anche attraverso questa giornata. Sono stati bravissimi, anche a scandire i tempi». Purtroppo, la stessa precisione l’hanno avuta anche i responsabili dei furti, che per ora sembrano non aver lasciato alcuna traccia.