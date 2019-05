Intorno alla fontana del centro un tappeto di esche velenose /Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Ildi, ha postato questa mattina, 19 maggio, un messaggio di allerta su Facebook per i cittadini: qualcuno ha distribuito sulla pavimentazione di piazza Martiri - proprio intorno alla fontana - una grande quantità di eshe topicide, molto velenose e mortali anche per l'uomo. Il sindaco ha subito chiamato gli operai reperibili del comune di Belluno per effettuare la pulizia dell'area.“L'area però rischia di rimanere contaminata (penso ad un cane che beve in una pozzanghera, al ciuccio o un giocattolo di un bambino che cade per terra, ad un bambino che trova un chicco di veleno sfuggito alla pulizia) - scrive il sindaco su Facebook -; oppure, si laverà grazie all'azione della pioggia, ciò significa che le sostanze tossiche vengono trasferite nel nostro terreno e arriveranno al Piave. Credo che spargere veleno in piazza (o in qualunque luogo pubblico) sia un comportamento stupido, con potenziali conseguenze gravissime per tutti noi".