BELLUNO - Trentacinque pazienti, un solo medico. È la situazione che si è presentata (non distante da quello che accade ogni sera) la notte di martedì al pronto soccorso del San Martino di Belluno. Un reparto di emergenza con lo stesso numero di medici di Agordo o Pieve, ma con dati ben diversi (il triplo, a volte il sestuplo) relativi agli accessi. In più alla scarsità di camici bianchi, compresi infermieri che la notte sono solo tre e devono fare anche Suem, si aggiunge la mancanza del direttore dell'Unità, che è andato in pensione. Una figura apicale che però che aiutava anche nel lavoro ordinario. Su questo fronte e anche su quello infermieristico arrivano buone notizie. Le comunica il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Cadogno: a agosto l'affidamento del primariato e sono in corso assunzioni di personale infermieristico.