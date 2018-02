© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Non ha resistito, non è riuscita a stare lontana dall’uomo per il quale ha perso la testa, anche a costo di finire in manette. E alla fine è finita in carcere la bellunese che sabato è stata colta in flagranza dalla polizia: si era avvicinata nuovamente all’ex cercando di vederlo, di parlargli, di fargli cambiare idea.Ma su di lei pendeva già un provvedimento del questore che la invitava a tenere una condotta conforme alla legge. Un ammonimento scattato al termine di una serie di atti persecutori che avevano spaventato e creato ansia nell’ex compagno. I casi di donne-stalker sono rarissimi: il 7% del totale.