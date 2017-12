Nevicate sulle Dolomiti bellunesi: disagi e rallentamenti su tutte le strade

di Damiano Tormen

BELLUNO - Neve e disagi sulle strade bellunesi. La copiosa nevicata che sta cadendo dalla notte scorsa ha imbiancato tutte le località dolomitiche al di sopra degli 800 metri di quota. Ottima notizia per l’atmosfera natalizia, non altrettanto per le strade, intasate fin dal primo mattino dall’esodo di fine anno. Molti automobilisti, sprovvisti di catene, hanno provocato rallentamenti e veri e propri ingorghi, sia in Agordino che nei pressi di Cortina.Intanto i fiocchi bianchi continuano a scendere, da Pieve di Cadore in su (verso Cortina) e da Cencenighe in su (verso Falcade, Alleghe e Arabba). Il manto bianco misura già una ventina di centimetri in Alto Cadore e in Agordino. E a fine evento, le previsioni meteo dell’Arpav assicurano che la neve fresca potrà raggiungere il mezzo metro di altezza, con punte di 60-70 centimetri nelle zone più esposte alla perturbazione.