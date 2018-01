Maestra a processo: «Nessuna violenza, volevo proteggere il bimbo

di Lauredana Marsiglia

BELLUNO - «Non gli ho messo le mani addosso e nemmeno un ginocchio sul costato, così come non l’ho preso per le orecchie. L’avevo solo trattenuto per il bavero della giacca per fermarlo prima che uscisse in strada e succedesse qualcosa. Lui tentò di divincolarsi e cademmo a terra. Mi misi sopra di lui, a ponte, solo per bloccarlo. Era un bambino con gravi psicopatologie e andava sempre controllato a vista. Era sotto la nostra responsabilità. E quel giorno, più volte, aveva manifestato la volontà di andarsene. Era in un periodo più difficile del solito. Sapemmo solo a posteriori che gli erano state dimezzate le dosi di psicofarmaci».Ladi una, O.G., 58 anni, ieri durante ilha reso la sua versione dei fatti prendendo le distanze dai pesanti addebiti rovesciati su di lei da un genitore-carabiniere che quel giorno, vedendo la scena, le intimò subito di smetterla e lasciar andare il piccolo, all’epoca di 10 anni.