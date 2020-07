Cadute sul sentiero e malori: raffica di soccorsi, bimbo colpito alla testa da un sasso sul Piccolo Lagazuoi

BELLUNO - Raffica di soccorsi in montagna: sono soprattutto gli escursionisti a richiedere l’intervento del soccorso alpino civile Cnsas, del Sagf della Guardia di finanza, dell’elicottero Sem 118 di Pieve di Cadore. Anche oggi, 25 luglio, le squadre sono intervenute più volte, in una montagna affollata di turisti.

Alle 9.30 il Suem è stato allertato per un possibile infortunio alle cascate di Fanes, nel Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, a seguito della chiamata di una turista francese. I militari del Sagf di Cortina si sono avvicinati in fuoristrada per appurare che si trattava di due escursioniste francesi trentenni, senza imbrago e attrezzatura adeguata sulla ferrata Giovanni Barbara, bloccate in un tratto più impegnativo. I soccorritori hanno raggiunto le due donne, illese, le hanno assicurate e riportate sul sentiero.



Alle 13 l'elicottero del Suem è stato inviato per un malore a Campo Croce, all’inizio della Val Salata, oltre malga Ra Stua, per il malore di un uomo di 82 anni di Bologna. Sbarcati equipe medica e tecnico di elisoccorso, all'anziano sono state prestate le prime cure. Imbarcato sull'eliambulanza, è stato portato a Belluno. Una squadra del Soccorso alpino e del Sagf di Cortina è intervenuta sul Piccolo Lagazuoi; lungo la Via Cengia Martini, una quarantottenne di Forlì si è procurata un sospetto trauma alla caviglia. Calata alla base della parete dal compagno di cordata, la donna e stata presa in carico dai soccorritori e accompagnata al Codivilla.



Alle 14 l'eliambulanza è volata sul sentiero che porta al Rifugio Coldai, in Val di Zoldo, per un escursionista colto da malore. L'uomo di Vicenza, 43 anni, è stato assistito dal personale medico, caricato a bordo con un verricello e trasportato al San Martino di Belluno. Alle 14.20, in aiuto di un bambino ferito alla testa da un sasso caduto dalle gallerie del Lagazuoi, si sono mossi il Soccorso alpino e il Sagf di Cortina.

I soccorritori hanno raggiunto il piccolo, 6 anni, di Quarto d'Altino (Ve), e l'hanno accompagnato con i genitori fino al passo Falzarego, da dove la famiglia si è recata autonomamente all'ospedale di Agordo.