BELLUNO - Anche il dispositivo dei controlli delle forze dell'ordine è entrato in fase 2. Ma proseguono, anche in questa ripartenza, le verifiche della Guardia di Finanza su eventuali raggiri in merito alla vendita di mascherine: sono stati 40 i blitz delle Fiamme Gialle in farmacie e parafarmacie bellunesi, dallo scorso 24 aprile a ieri. «Non sono emerse irregolarità particolari - dicono in una nota dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle -, ma prosegue il costante monitoraggio». Irregolarità sono emerse invece sulle strade nel controllo degli spostamenti e del rispetto delle regole anti-contagio. Nel periodo tra il ponte del 25 aprile e il primo maggio la Finanza ha elevato 9 sanzioni a altrettanti furbetti.

IL DISPOSITIVO

«Terminata la cosiddetta Fase 1 - sottolineano dal Comando provinciale della Finanza -, continua l'attività volta alla prevenzione e tutela della salute pubblica, nell'alveo delle direttive emanate dalla locale Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ed delle Ordinanze emesse dal Questore. Nel periodo dal 24 aprile scorso al 7 maggio, sono state impiegate su strada 74 pattuglie nell'intero territorio provinciale, da sommare a 43 ulteriori pattuglie del Soccorso Alpino, Sagf, di Cortina d'Ampezzo e di Auronzo di Cadore presso i principali sentieri turistici di montagna delle dolomiti bellunesi. Nel medesimo periodo, sono stati effettuati complessivamente 775 controlli, sia nei confronti di persone fisiche che di esercizi commerciali, al fine di verificare il corretto adempimento delle regole».

L'APPELLO

«Con riferimento all'acquisto di mascherine protettive, dispositivi di protezione individuale (DPI) e presidi medico-chirurgici (PMI) - conclude la nota - il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Belluno continua ad invitare la cittadinanza a richiedere, al momento dell'acquisto, dispositivi di protezione individuali conformi alla normativa vigente ed approvati dagli Organismi Sanitari competenti, verificando attentamente e scrupolosamente il prodotto di cui ci si sta approvvigionando, affinché nessuno possa approfittarsi della buona fede altrui in questa situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19. Al riguardo, si rammenta che è sempre a disposizione dell'intera collettività il numero di pubblica utilità 117 per eventuali segnalazioni».