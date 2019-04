«“Cedesi attività”: Rolando lascia lo storico Bar Piloni. «Basta levatacce, vado in pensione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO -appende la tazzina al chiodo. Per ilsi prospetta un. Gli storici proprietari del locale di Piazza Piloni hanno esposto le loro intenzioni in modo chiaro, con un foglio appeso alla vetrata.è la frase semplice scritta per attirare nuovi gestori. Bellenzier, d'altra parte, da questo mese ha raggiunto la pensione: ha 63 anni, vive ad Alleghe con la moglie Cesarina De Biasio e ora volentieri farebbe a meno delle levatacce al mattino. Ancora non ci sono gestori nuovi all'orizzonte e Bellenzier continua ad aprire il suo bar ogni mattina alle 6.30. Come ha fatto per 16 anni. «Cediamo l'attività molto semplicemente perché da aprile sono in pensione spiega . Il contatto con le persone mi mancherà, ma ho voglia di dedicarmi ad altro. Non me ne starò in panciolle sul divano, questo è certo. Da sempre esercito il volontariato in diverse forme, continuerò a farlo perché ce n'è tanto bisogno». Il bar si trova accanto all'edicola, anch'essa in odore di passaggio di consegne. Lungo lo stesso lato della piazza c'è un negozio di cinesi e il grande immobile vuoto lasciato da Sparkasse.