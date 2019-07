di Daniela De Donà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Inurbamento, zootecnia di montagna che sparisce. Cambia lo stile di vita dell'uomo, cambia il paesaggio. Anche la fauna si adegua. Non c'è da stupirsi se la provincia di Belluno diventa terra di espansione per nuovi ospiti. Non solo lupo, sciacallo dorato e gatto selvatico. In arrivo ci sono i castori e le lontre. Da quattrocento anni il castoro non abita più le Alpi, ora è ricomparso nella zona di Tarvisio. Un unico esemplare, lungo un torrente. Ultimo avvistamento nell'aprile 2019. La lontra,...