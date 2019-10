Anziani in aumento, la casa di riposo non ha più posti

di Alessia Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO Anziani in aumento, posti letto nelle case di riposo in contrazione. La discrasia balza all'occhio in Consiglio comunale, tra le fila dell'opposizione come della maggioranza. Il capoluogo è pronto al boom di ultra sessantacinquenni dei prossimi anni? La domanda è parsa d'obbligo a qualche consigliere. Sì, perché negli anni la popolazione anziana è andata aumentando ma questo dato non sembra procedere di pari passo con un adeguamento dell'offerta da parte di Sersa. Messo sul piatto il...